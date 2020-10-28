Sağlıkçılara istifa yasağı

Sağlık Bakanlığı, Bakan Fahrettin Koca imzasıyla 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, kamu sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürmesi ve salgının yayılımının önlenmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınacağını duyurdu. Tedbirler özetle şöyle:

- Merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personelin her ne sebeple olursa olsun bu süreçte görevinden çekilme (istifa) talebi kabul edilmeyecek.

- 5434 sayılı kanunun 40’ıncı maddesine göre yaş haddinden emekli olacaklar ile 5510 sayılı kanuna göre, malulen emekli olacakların ayrılışları yapılacak olup bu kapsam dışındakilere yönelik olarak emeklilik işlemi tesis edilmeyecek.

- Sağlık hizmetinde görevli sağlık işçilerinin, re’sen emeklilik işlemleri ile malulen emeklilik işlemleri yapılıp işten ayrılmaları sağlanacak, bunun haricinde ayrılmak isteyenlere müsaade edilmeyecek.

- Eşinin emekliye ayrılmasından kaynaklı atama, öğrenim durumuna dayalı atama, alt ve üst hizmet bölgelerine atama ile karşılıklı yer değiştirme ve engelli durumundan yapılacak atamalar ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

- Sağlık Tesisleri’nde görev yapmakta iken, başka kamu kurum ve kuruluşlarına atama talep edip de ataması yapılan personelin, ayrılışı yapılmayacak olup başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanma talep eden personele bu süreçte muvafakat verilmeyecek.

- Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlıkça zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (re’sen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildigi yere gitmesi sağlanacak.

- Yasal mazeret izinleri (Evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri durduruldu. Hali hazırda yıllık iznini kullanmakta olan personel ise mezkur izinlerini kullanmaya devam edecekler.