Sahibinin yaşamını yitirdiği evden 3 kamyon çöp çıkarıldı

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma-Kontrol ile Park-Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, mahalle sakinlerinin dilekçe ile yaptıkları şikayet ve başvuru üzerine, Üçocak Mahallesi 5413 Sokak'ta bulunan ev temizlendi. Ekipler, barakaya dönüşen ve yıkılmak üzere olan evin bulunduğu bahçeye girebilmek ve biriken tonlarca çöpü toplayabilmek için öncelikle avludaki ağaçları budadı.

Ardından belediye ekipleri, evin içine ve avluya dağılmış olan tonlarca çöpü, ekmek artıklarını, evsel ve inşaat atıkları ile binlerce pet şişe ve ahşap parçalarını toplayıp kamyonlara yükledi. Ekipler, geçen haftalarda yaşamını yitiren ve yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı bir kadının sahibi olduğu evin içinden ve avlusundan yaklaşık 3 kamyon çöp çıkardı.

Ekiplerin çalışmasını izleyen Üçocak Mahalle Muhtarı Mehmet Gündoğdu, metruk evde bulunan çöpler nedeniyle fareler ve haşerelerin cirit attığını, bu durumun da halkın sağlığını tehdit ettiğini anlattı. Topladıkları imzalar sonrası belediye ekiplerince çöp evin temizlendiğini belirten Gündoğdu, "Talebimiz üzerine Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, Çevre-Koruma ile Park-Bahçeler ekiplerini gönderdi. Duyarlılığı için başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, metruk binaya dönüşen, mahalle sakinleri ve özellikle de çocukların can güvenliği açısından tehlike yaratan evin ve çevresindeki eski yapıların yıkılması için de gerekli yasal süreç başlatıldı.