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06.02.2020 - 16:48 | | DHA

Sahte diş hekiminin dolabından çıkanlar şoke etti!

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, ilkokul mezunu sahte diş hekimi C.E., muayenehanesinde gözaltına alındı.

Sahte diş hekiminin dolabından çıkanlar şoke etti!

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilkokul merzunu C.E., kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde muayenehane açtı. Ruhsatsız muayenehanede hasta kabul etmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla muayenehaneye baskın düzenledi.

Sahte diş hekiminin dolabından çıkanlar şoke etti

Dişçi koltuğu, alçı damak kalıpları, dolgu aracı, damak yapıştırıcı ve stelizatör makineleri, pense, ayna, çengel, kompresör ile muayene listesi ve alınacak ücretin yazılı olduğu liste ele geçirilen muayenehanede C.E., gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler ise Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

 

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