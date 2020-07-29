Sahte Kabadayı ne zaman, nerede kaç yılında çekildi? - Sahte Kabadayı filmi konusu ve oyuncuları
Sahte Kabadayı konusu nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yeşilçam'ın sevilen filmlerinden olan Sahta Kabadayı bugün televizyonda yayınlanacak. Seneler geçse dahi unutulmayan yapımlar arasında olan Sahte Kabadayı'nın konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Sahte Kabadayı ne zaman çekildi? İşte Sahte Kabadayı oyuncuları ve konusu
Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Sahte Kabadayı filmi bugün televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Birçok isim filmde rol alıyor. Sahte Kabadayı'nın ne zaman çekildiği ise merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki Sahte Kabadayı konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde…
SAHTE KABADAYI NE ZAMAN ÇEKİLDİ VE KONUSU NEDİR?
Sahte Kabadayı, 1976 yapımı Türk filmi.
Mafya babasının oğlu olan Kemal, babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herkese kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine babasının mirası bölünür. Babasının sağ kolu olan avukat, Kemal'e ulaşarak durumu anlatır. Avukat sayesinde babasının mirasını geri almak için İstanbul'un en namlı kabadayılarının mekanını tek tek ziyaret eder ve Baba'nın oğlu Kemal diye nam salmaya başlar. Muhtar'ın babasının katili olduğundan habersiz yanında gezdirir. Muhtar her seferinde onu tuzağa düşürmek için planlar kurmaya başlar lakin Kemal saflığı ve şapşallığı yüzünden her zaman tuzaklardan kurtulmayı başarır ve olaylar gelişir.
SAHTE KABADAYI OYUNCULARI
Kemal Sunal - Kemal
Kazım Kartal - Muhtar
Yavuz Selekman - Hamdi
Mümtaz Ener - Avukat
Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri
Ekrem Gökkaya - Kiralık katil
Hakkı Kıvanç - Hayri
İbrahim Kurt - Kulaksız İbo
Baki Tamer - Komiser Yılmaz
Yüksel Gözen -
Ata Saka -
Kenan Karagöz - Sadık
Ferhat Ünal -
Hasan Bayraktar -
Coşkun Göğen - Şişçi Coşkun
Celal Yonat -
Yusuf Sezer - Sadi
Yusuf Çağatay -
Muzaffer Civan -
Cevdet Balıkçı -
Erdoğan Seren - Muhtar'ın adamı
Yaşar Güçlü -
Niyazi Gökdere -
Yılmaz Kurt - Muhtar'ın adamı
Yadigar Ejder - Sabri'nin adamı
Abidin Görsev -Sabri'nin nasırını tedavi eden zühtü
Mustafa Yavuz - Arnavut
Osman Han - Susta Kazım'ı sandalye ile bayıltan adam
Cevdet Özalaş - Kiralık katil
Yusuf Çetin - Kiralık katil
Yaşar Şener - Bombacı
Suna Selen - Şarkıcı