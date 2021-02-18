Sahte viagra tezgahı! Depoda 73 bin adet hap ele geçirildi

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

Polis ilaçları alan ve satan diğer şahıslarla ilgili de kovuşturma başlatırken, kalp krizinden, cinsel iktidarsızlığa kadar birçok hastalığa neden olduğu belirtilen ilaçlar, incelenmek üzere Sağlık ve Tarım Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü ve Tahtakale’de tablalarda cinsel içerikli sahte ilaç ve ürün satan bir kişiyi belirledi. Ekipler belirlenen kişinin, farklı satıcılara da ürün verdiği bilgisine ulaşınca takip başlatıldı. Ekipler, şüpheliyi Eminönü’nden Eyüpsultan’da bir sanayi sitesine kadar izledi.

Tespitin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, depo sahibi tezgahtarı depoda mal tedariki yaparken suç üstü yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan baskında, 17 bin 400 hap, 32 bin 400 tablet, 11 bin 390 jel, 18 bin 60 bal, 768 macun, bin 440 çikolata ve 4 bin etiketsiz ürün olmak üzere büyük bir bölümü sahte ve sağlığa zararlı toplam 72 bin 458 ürün ele geçirildi. Ekipler, işportacıya “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Bozulmuş, Değiştirilmiş Her Tür Yenilecek veya İçilecek Şeyleri veya İlaçları Satma, Tedarik Etme, Bulundurma” suçundan işlem yaptı.

Ekipler, ele geçirilen ilaçların, yurt dışından ithal edilen ve eczanelerde satılan ilaçların sahtesi olduğunu belirterek, ürün kutularının üzerinde yaptığı incelemede ise sahte ürün kutularının neredeyse bire bir aynı olduğunu tespit etti. Kutuları orijinalinin birebir aynısı olan ürünlerin içerisinde bulunan cinsel içerikli hapların ise, cinsel iktidarsızlıktan tansiyon bozukluğu ve kalp krizine sebep olan ilaçlar olduğu belirlendi. Bazı haplarda yüksek miktarda “Sildenafil” olduğunu belirleyen uzmanlar, bu durumun ritim bozukluğuna yol açıp, tansiyon bozukluğu ve kalp krizinin yanı sıra cinsel iktidarsızlık gibi farklı sağlık sorunlarına sebep olabildiğini ifade ediyor.

Ürünlerin temin ve üretim adreslerinin tespiti için çalışmalarını sürdüren ekipler, ele geçirilen ürünleri daha çok toptan ve internet üzerinden satıldığını belirledi.

250 lira olan ilacın sahtesini 30 liraya mal edip, internet üzerinden 100 liraya, toptan ise 60-70 liraya satıldığı belirlendi. Ele geçirilen ürünler içerisinde kutu üzerinde bitkisel özellikli yazıldığı ancak içeriğinde sildenafil bulunduğu da tespit edilen ürünlerin İl Sağlık Müdürlüğü’ne, cinsel içerikli takviye ürünlerin ise İl Tarım Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.