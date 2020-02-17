DEAÅž infazcÄ±sÄ± Bursa'da yakalandÄ±

Bursa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±ylaÂ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅžâ€™Ä±n sÃ¶zde komutanÄ± Abu Taki Al Shamy kod adlÄ± Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bÃ¶lgelerinde sÃ¶zde â€˜komutanâ€™ olarak faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen ÅŸÃ¼phelinin, DEAÅž adÄ±naÂ infazÂ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸiÂ ve bu kanlÄ± eylemleri sosyal medya Ã¼zerinden yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde yakalanan Y.A.A.'nÄ±n bir doÄŸalgaz servisinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



Y.A.A.'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

SAKARYA'DA DEAÅž OPERASYONU: 5 GÃ–ZALTI

Sakaryaâ€™nÄ±n AdapazarÄ± ilÃ§esinde TEM ekiplerince yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda, DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.



Sakarya Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) ekipleri terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Edinilen bilgilere gÃ¶re, Sakarya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda TEM ekiplerinin AdapazarÄ± ilÃ§esinde bulunan bir ikamete sabah saatlerinde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu olduÄŸu iddia edilen 5 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 1 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. ÅžÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemleri ise devam ediyor.