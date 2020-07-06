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06.07.2020 - 16:27 | | İHA

Sakarya'daki patlamayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamayla alakalı gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya'daki patlamayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgilere göre, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlama sebebi ile Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun’un talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu müdür H.A.V., ustabaşı E.Ö., ustabaşı A.A. ile iş güvenliği uzmanı A.B. hakkında gözaltı kararı verilmişti. Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri tarafından 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar, Hendek ilçe Jandarma Komutanlığında alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Yaralı işçi facianın sebeplerini anlattı: Muska patladıGelen bir son dakika haberine göre; Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki faciaya ilişkin yaralı bir işçinin anlattıkları ihmalleri göz önüne serdi. 'Bunun olacağını biliyorduk.' diyen yaralı işçi, "Hatta ben o akşam bile, cenaze okumasında arkadaşlardan helallik alıp gittim. Resmen bile bile gittim. Yaptığımız malzeme yeni bir malzeme idi. Patlayan madde havai fişek değildi. 'Muska' denen bir oyuncaktı, yeni bir üründü. Onun malzemeleri patladı." diye konuştu.
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