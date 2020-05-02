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02.05.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

'Sakın dışarı çıkma, sana virüs bulaşabilir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na çocukevlerinden duygulandıran yardımlar geldi.

'Sakın dışarı çıkma, sana virüs bulaşabilir'
AYKUT YILMAZ Ankara

İstanbul’da Çocukevleri Sitesi’nde kalan Melek Ünsal (12), Kader Akgümüş (10), Kevser Akın (9), Rabia Akın (12) ve Sibel Acar (12) harçlıklarından biriktirdikleri parayı kampanyaya bağışladı. Çocuklar bağış makbuzunun yanı sıra hazırladıkları video ve mektupları da Cumhurbaşkanı’na gönderdi. Videoda, “Cumhurbaşkanımız, size selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Seni ve Bakan annemizi çok seviyoruz” diyen çocuklar mektuplarında da salgın sürecinde hissettiklerini satırlara döktü. Mektupta, “Canım Cumhurbaşkanım, biz Eyüp Çocukevleri çocukları olarak harçlıklarımızdan Biz Bize Yeteriz Kampanyası’na bağış yapıyoruz. Seni çok seviyoruz. Sakın dışarı çıkma, sana da virüs bulaşabilir. Uzaktan eğitimle derslerimize katılıyoruz. Ama okula gitmeyi çok özledik” ifadeleri yer aldı.

Sakın dışarı çıkma, sana virüs bulaşabilir

 

2 metreye yakın kemane balığı Çeşme'de görüntülendiİzmir'in Çeşme ilçesinde, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki kemane balığı bir vatandaşı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
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