Sakıp Sabancı kimdir, ne zaman öldü? Sakıp Sabancı biyografisi

Sakıp Sabancı 7 Nisan 1933 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. Pamuk taciri Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı'nın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Sakıp Sabancı, 1966 yılında babasının vefatının üzerine 1966 yılında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi. Yardımsever ve Hayırsever kişiliği ile bilinen Sakıp Sabancı 10 Nisan 2004 yılında tedavi gördüğü hastanede böbrek tümörünün karaciğere atlaması nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Sakıp Sabancı (d. 7 Nisan 1933, Kayseri – ö. 10 Nisan 2004, İstanbul), Türk iş adamı, Sabancı Holding eski yönetim kurulu başkanı. 2004 yılında öldüğünde, Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147. sırayı almıştı. Renkli ve enerjik kişiliği ile de tanınan Sabancı, halka yakın tavırlarıyla Sakıp Ağa lâkabını kazanmıştır.

Hayatı

7 Nisan 1933 tarihinde, pamuk tâciri Hacı Ömer Sabancı (1906 – 1966) ve Sadıka Sabancı'nın (1910 – 1988) ikinci çocuğu olarak Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu. Küçük yaşta Adana'ya göç ettiler. Çocukluğunu Adana'da geçirdi. İlkokulu Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu'nda okudu. 1948 yılında lise öğrenimini yarıda bırakarak Akbank'ta stajyer memur olarak çalışmaya başladı. 1950'de ailesiyle beraber İstanbul Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'e taşındı. 1957 yılında teyzesinin kızı Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında, babasının vefatı üzerine, Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Annesi ve kardeşleri ile birlikte Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük etti. Bu vakıf aracılığı ile 1999'da Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi'ni kurdu. Yardımsever ve hayırsever kişiliği ile tanınmıştır. Adana'ya Türkiye'nin en büyük camilerinden birini yaptırdı. Çok sayıda okul ve hastane yaptırdı. Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği kurucu üyesidir.

Ölümü

Sakıp Sabancı, böbrek kanseri tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 10 Nisan 2004 tarihinde sabah 05:55 sularında böbrek tümörünün karaciğere atlaması sebebiyle hayatını kaybetmiştir. 12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Center’da düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ödülleri ve nişanları

Dünyanın başarılı işadamlarına verilen "Altın Merküri" ödülü (1979)

Belçika Prensi'nin Atlı Köşk'te takdim ettiği "Belçika Kraliyet Nişanı" (1987)

Japon hükûmeti tarafından takdim edilen "Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı" (1992)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilen "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" (1997)

İsviçre-Zürih'teki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından takdim edilen "Avrupa Kristal Dünya Ödülü" (1997)

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın takdim ettiği "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" (1999)

New York'taki FABSIT Vakfı tarafından verilen "Yılın İş adamı" ödülü (1999)

Fransız Hükûmeti tarafından takdim edilen "Légion d'honneur Madalyası" (2001)

GYTE tarafından verilen "Türk Sanayiine Teknoloji ve Kalite Kazandıran İş adamı"

Kitapları

İşte Hayatım 1986

Para Başarının Mükafatıdır 1985

Gönül Galerimden 1988

Rusya'dan Amerika'ya 1989

Ücret Pazarlığı mı ? - Koyun Pazarlığı mı ? 1990

Değişen ve Gelişen Türkiye 1991

Daha Fazla İş Daha Fazla Aş 1993

Doğu Anadolu Raporu 1995

Başarı Şimdi Aslanın Ağzında 1998

Hayat Bazen Tatlıdır 2001

Sakıpname 2002

Bıraktığım yerden Hayatım;

Her Şeyin Başı Sağlık;