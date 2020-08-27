Salça nasıl yapılır? Biber salçası, domates salçası yapımı

Yaz mevisiminde yetiştmiş domates ve biberler ile katkı maddesi olmadan kışın kullanabileceğiniz salçaları evde hazırlayabilirsiniz. Peki, salça nasıl yapılır? Domates salçası ve biber salçası yapımı nasıl olur? İşte salça yapımı ile ilgili püf noktaları...

DOMATES SALÇASI NASIL YAPILIR?

10 kg domates

Turşuluk tuz ve zeytinyağı

İlk olarak domatesleri yıkayın ve küçük parçalar halinde kesin. Daha sonra domatesleri robottan geçirin ve tencerenin içerisine boşaltın. Çok kısık ateşte püre haline getirmiş olduğunuz domatesleri, koyu kavama gelinceye kadar pişirin.

Domatesleri ateşten aldıktan sonra içerisinde parça kalmadığından emin olmak için blenderdan geçirin.

Tuz miktarını kontrol edip ekleyerek tepsilere paylaştırıp güneşe koyma işlemine geçebilirsiniz.

Hazırladığnız domates salçasını soğuduktan sonra steril edilmiş kavanozlara doldurun. Üzerlerine zeytinyağı ilave ederek sıkıca kapatın. Zeytinyağı hava ile teması keser, bozulmadan saklanmasını sağlar.

BİBER SALÇASI NASIL YAPILIR?

5 kilogram kapya biber

500 gram acı sivri biber (miktarı ayarlayabilirsiniz)

3 yemek kaşığı kaya tuzu

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini iyice ayıklayın. İri parçalar halinde doğrayıp aralarına kaya tuzu serperek tencereye aktarın. Az miktarda sıcak su eklediğiniz malzemelerin tencerenin kapatıp 20 dakika kadar pişirin. Suyunu süzdüğünüz biberlerin posasını tel süzgeçten geçirin ya da biberleri el blender’ı ile püre haline gelene kadar çekin.

Ardından biber püresini kurutmaya başlayın. Bunun için tuz eklediğiniz salçanızı geniş tepsilere koyup güneşte ya da fırında kurutabilirsiniz.

Bir başka yöntem de salçayı bir tahta kaşıkla sürekli karıştırarak kısık ateşte suyu buharlaşana kadar pişirmektir. Kavanozlara aktardığınız salçaların kapaklarını sıkıca kapatın. Salçanızı güneş almayan bir yerde saklayın. Kapağını açtığınız salçayı buzdolabına kaldırın.