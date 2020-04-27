Salep bitkisi toplayan 2 kişiye ceza yağdı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan gelen B.K. ve A.S.'nin Alakaya ilçesinde, salep bitkisi toplayacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, B.K. ve A.S.'yi suçüstü yakaladı.

Topladıkları 2 kilogram salep soğanına el konulan ikiliye, Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce, biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için toplam 147 bin 494 TL, corona virüs tedbirlerini ihlal ederek, şehirler arası seyahat yaptıkları için de 3 bin 150'şer TL olmak üzere 153 bin 794 lira para cezası uygulandı.