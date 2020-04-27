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27.04.2020 - 17:38 | | DHA

Salep bitkisi toplayan 2 kişiye ceza yağdı!

Elazığ'da, salep bitkisi toplarken jandarma tarafından suçüstü yakalanan 2 kişiye toplam 153 bin 794 lira para cezası verildi.

Salep bitkisi toplayan 2 kişiye ceza yağdı!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan gelen B.K. ve A.S.'nin Alakaya ilçesinde, salep bitkisi toplayacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, B.K. ve A.S.'yi suçüstü yakaladı.

Topladıkları 2 kilogram salep soğanına el konulan ikiliye, Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nce, biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için toplam 147 bin 494 TL, corona virüs tedbirlerini ihlal ederek, şehirler arası seyahat yaptıkları için de 3 bin 150'şer TL olmak üzere 153 bin 794 lira para cezası uygulandı.

 

Prof. Dr. Ceyhan: 'Corona virüste ayak parmaklarındaki renk değişiminin nedeni...'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüs hastalığında, ayak parmaklarının mavi ve mor renge dönüşmesi semptomunun, damar içindeki pıhtılaşmadan kaynaklandığını söyledi.
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