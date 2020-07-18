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18.07.2020 - 19:19 |

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında? Mustafa Varank biyografisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG konusunda büyük emek veren isimlerin başında gelen Mustafa Varank, 1976 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. İşte Mustafa Varank hakkında merak edilenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir, kaç yaşında? Mustafa Varank biyografisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kimdir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG SUV ve Sedan modelin tanıtımları geçtiğimiz aylar içerisinde yapılmış bu konuda büyük bir özveri ile çalışan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'nın Gemlik ilçesinde temelleri atılacak olan fabrikanın temel atma töreninde açıklamalrda bulundu. İşte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank hakkında merak edilenler...

 MUSTAFA VARANK KİMDİR?

1976 yılında Trabzon'da doğdu. İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de bulunan Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde yaptı.

Ayrıca bu dönemlerde Florida State Üniversitesi'nde uzman, Indiana Üniversitesi Pervasive Teknoloji Enstitüsü'nde ise araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında Başbakanlık’ta görev yapmaya başladı. Sırasıyla, 2011'de Başbakan Başdanışmanlığına, 2014’te ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirildi. 2016 yılında Büyükelçi unvanı aldı.

Başdanışmanlık görevi boyunca, Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımız tarafından verilen diğer görevlerin yanı sıra, yüksek teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve uygulamaları, savunma sanayi ve araştırma-geliştirme alanlarıyla özel olarak ilgilendi.

İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Aydın'da orman yangınıAydın'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan devam eden tüm çabalarına rağmen söndürülemedi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait tüm helikopterlerin su taşıdığı yangını köylüler endişeli gözlerle seyrederken kamu kurum ve kuruluşlarına ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına destek için bölgeye sevk edildi.
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