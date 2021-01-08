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08.01.2021 - 11:11 | | DHA

Sandalla açıldığı denizde kaybolan gencin eşinden korkunç iddia!

Yalova’da sandalla açıldığı denizde kaybolan Ümit Çakmak’ı (29) arama-kurtarma çalışması 3'üncü günde de devam ediyor. Çalışmaları takip eden ailenin umutlu bekleyişi sürerken, Çakmak'ın bindiği sandalı denize iten 2 arkadaşın ifadesi alındı. Eşinden gelecek haberi bekleyen Kardelen Çakmak ise, arkadaşlarının, eşini ölüme sürüklediğini öne sürdü.

Sandalla açıldığı denizde kaybolan gencin eşinden korkunç iddia!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesindeki bir otelde çalışan Ümit Çakmak, geçen çarşamba gecesi sandalla denize açıldı. Çakmak’tan haber alamayan yakınları, polis ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, Dalış Emniyet Güvenlik Arama ve Kurtarma Timi’nden oluşan ekip, Marmara Denizi'nin Çiftlikköy açıklarında arama-kurtarma çalışması başlattı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI 3’ÜNCÜ GÜNÜNDE

Ümit Çakmak’ı arama- kurtarma çalışmaları, 3'üncü günde de devam ediyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, karadan ve denizden yürütülen çalışmalarda, Çakmak ve sandalı arıyor. Havadan sahil güvenlik helikopterinin destek verdiği çalışmaları Çakmak'ın ailesi ile arkadaşları da takip ediyor.

2 ARKADAŞININ İFADESİ ALINDI

Öte yandan Ümit Çakmak’ın denize açılmadan önce E.Ü. ve S.B. isimli 2 arkadaşıyla birlikte olduğu ortaya çıktı. Çakmak'ın bindiği sandalı denize ittikleri, gözden kaybolunca da başka bir sandalla aramaya çıktıkları belirlenen E.Ü. ve S.B.'nin polis tarafından ifadeleri alındı. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan ikiliden, Çakmak ailesi şikayetçi oldu. Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak ise, arkadaşlarının, eşini ölüme sürüklediğini öne sürdü.

 

 

Kocaeli'de park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulunduKocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, park halinde yanan otomobilde erkek cesedi bulundu. Kızılırmak'ın 2 ay önce Karamürsel'e yerleştiği ve bugün Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede işe başlayacağı öğrenildi.
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