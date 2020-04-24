Sare İsminin Anlamı Nedir? Sare Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Sare isminin kökeni nereye dayandığı tam olarak bilinmiyor. Belli başlı rivayetler olsa da bu konuda kesin bir bilgi yok. Ancak Türkçeye yerleşmiş olarak özellikle kız çocuklar için kullanılan en güzel isimler arasında bulunmaktadır. Beğeni toplayan anlamı ve hoş telaffuzu ile beraber bu ismi minik yavrunuz için kullanabilirsiniz.

Sare Ne Demek?

Sare kelimesinin anlamı Osmanlıcadan Türkçeye yerleşmiş bir ifade olarak tabir edilmektedir. Bu konuda farklı anlamlar üzerinden ismi değerlendirmek mümkün.

- Saf, temiz,

- Kalabalık, topluluk,

Genel olarak isim açısından bu anlamlara gelmektedir. Sare aynı zamanda sözcük olarak da belli başlı bazı anlamlara gelmektedir.

- Sıçrayan, atlayan,

- İhtiyaç,

- Susuzluk,

Sare Kur'an'da Geçiyor mu?

Sare ismi aynı zamanda Hz. İbrahim'in eşinin adı olarak da bilinmektedir. Bu yönüyle pek çok kişi internet üzerinden Sare adının Kur'an'da geçip geçmediğini araştırmaktadır. Sare ismi Kur'an'da yer almaz. Kız çocuklar için güzel bir isim olarak öne çıkan Sare, özellikte saf ve temiz anlamları üzerinden beğeni ile karşılanmaktadır. Bu adı tek başına ya da farklı isimlerle beraber yan yana getirerek değerlendirebilirsiniz.