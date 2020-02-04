04.02.2020 - 07:00 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Saul Goodman geri dönüyor
“Breaking Bad”in sevilen karakterlerinden avukat Saul Goodman’ın hikâyesine odaklanan “Better Call Saul”, 23 ve 24 Şubat tarihlerinde art arda yayınlanacak iki bölümüyle ekranlara geri dönüyor.
Postkolik’te yer alan habere göre dizinin 10 bölümlük 5’inci sezonunda Dean Norris ve Steven Quezada da Hank Scrader ve Steven Gomez rolleriyle yer alacak.
Ayrıca siteye göre dizinin altıncı sezonuyla birlikte 2021’de final yapacağı da yapım şirketi AMC tarafından duyuruldu.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.