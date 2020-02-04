Saul Goodman geri dönüyor

Postkolik’te yer alan habere göre dizinin 10 bölümlük 5’inci sezonunda Dean Norris ve Steven Quezada da Hank Scrader ve Steven Gomez rolleriyle yer alacak.

Ayrıca siteye göre dizinin altıncı sezonuyla birlikte 2021’de final yapacağı da yapım şirketi AMC tarafından duyuruldu.



