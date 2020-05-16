Savaş Manço kansere yenildi

Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı merhum Barış Manço’nun Belçika’da yaşayan ağabeyi Savaş Manço, önceki gece vefat etti. 79 yaşındaki Manço, yaklaşık altı aydır tedavi gördüğü pankreas kanserine yenik düştü. Manço’nun vefatı aileyi yasa boğdu. Ailenin, Manço’nun cenazesini vasiyeti üzerine İstanbul’a getirebilmek için Türkiye Başkonsolosluğu’na başvurduğu öğrenildi. İzin çıkarsa Manço’nun cenazesi İstanbul’a getirilerek, Karacaahmet Mezarlığı’nda Manço Aile Kabristanı’na defnedilecek. Kız kardeşleri İnci Manço da koronavirüs salgını sebebiyle aldığı özel izinle Ankara’dan İstanbul’a geldi.