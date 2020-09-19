Sayısal Loto sonuçları 19 Eylül | Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu

Her hafta üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi için bir heyecan da bugün yaşanıyor. Şansını denemek isteyenlerin oynadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bugünkü çekilişe katılan vatandaşlar sonuçlar için arayışa geçmeye başladı.19 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında devreden büyük ikramiye 63.185.933 TL oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 19 EYLÜL

19 - 44 - 45 - 61 - 71 - 87 Joker: 83

Kategori Kazanan Kişi Sayısı | Miktar



6 0 0,0

5+1 0 0,00



5 3 200.217,80



4 377 1.593,20



3 12.704 118,20

2 205.830 10,90

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ





ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.



Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.



Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.