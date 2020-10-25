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25.10.2020 - 09:27 |

Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim! Seda Sayan'ın sunumuyla Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam ilk kez TV8'de Seda Sayan'ın sunumuyla gerçekleştirildi. Çekilişe katılan vatandaşlar ise büyük büyük heyecanla canlı yayında çekilen topları izledi. Ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Halen arayışı devam eden Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte 24 Ekim Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 24 Ekim! Seda Sayan'ın sunumuyla Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin bu haftaki son çekilişi yapıldı. Yeni hafta için sabırsızlanan oyun severler, dün akşam yapılan çekilişin sonuçlarını da öğrenmek istiyor. 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye 73 Milyon 976 Bin 545 TL devretti. Peki hangi numaralar, kaç para kazandırdı? İşte 24 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazanan kategoriler, kazanan kişi sayısı ve kişi başına düşen ikramiye tutarları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 EKİM

1 - 13 - 15 - 27 - 59 - 75 Joker: 28

Kategori  |     Kazanan Kişi Sayısı |     İkramiye Tutarı
     
       6                         Devir                            0,00
     5+1                           0                              0,00
       5                             3                         191.573,05
       4                           324                         1.773,80
       3                        13.888                         103,45
       2                       206.929                         10,40

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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