SED ödemeleri sorgulama ekranı! Sosyal Ekonomik Destek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

SED ödemeleri sorgulama ekranı araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 129 bin çocuk için 134 milyon lira ödemenin yapılacağını açıkladı. SED ödemlerinin ne olduğu ve başvurusunun nasıl yapılacağı merak konusu. Sosyal Ekonomik Destek yardımı başvurusu nasıl yapılır?

SED ÖDEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

Bakan Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” dedi.

Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

SED YARDIMI NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko-sosyal destek sistemidir.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

SED başvuruları, Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerince alınıyor. Destek, yapılan sosyal inceleme sonucuna göre ailelere sağlanıyor.

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

SOSYAL EKONOMİK DESTEK YARDIMI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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