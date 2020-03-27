27.03.2020 - 18:59 |
Seda Sayan'la Yemekteyiz kim birinci oldu? Kim kazandı? (27 Mart)
Seda Sayan'la Yemekteyiz'de bu akşam haftanın finali vardı. 5 yarışmacı yemeklerini yaptı, günlük puanlar sonrası Seda Sayan'ın puanlarıyla birlikte birinci belli oldu. Peki, Seda Sayan'la Yemekteyiz'de kim kazandı?
Hafta içi her gün ekrana gelen Seda Sayan'la Yemekteyiz programının bugün hafta finali gerçekleşti. 5 yarışmacı hünerlerini gösterdi. Seda Sayan'ın verdiği oylarla birlikte az sonra birinci belli oldu. Peki, Seda Sayan'la Yemekteyiz'de kim kazanacak?
SEDA SAYAN'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?
Seda Sayan'la Yemekteyiz'de hafta finali gerçekleşti Birinciliği Cuma ve Saida bölüştü.