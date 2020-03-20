Sedat Şahin’in kardeşini öldüren Sarallar'ın adamları yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında İstanbul Nişantaşı’nda Bafralılar Grubu olarak bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ile beraberinde bulunan Ferdi Topal’ın öldürülmesi olayını gerçekleştiren Sarallar Grubu olarak bilinen organize suç örgütü üyesi M.G. ve H.İ.Ç.’yi yakaladı. Hakkında 31 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile cezaevi firarisi olan ve hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Şişli Nişantaşı Valikonağı Caddesi’nde 24 Aralık 2014 tarihinde gerçekleşen olayda, Bafralılar Grubu olarak bilinen organize suç örgütü lideri Sedat Şahin’in kardeşi Vedat Şahin ile yanında bulunan Ferdi Topal ve Evren Aydın'a evden çıktıkları sırada, otomobille gelen kişiler uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. 3 yaralıdan Vedat Şahin ve Ferdi Topal kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.