Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı! Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 11. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.

Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.

Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Muğla ve Karadağ'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek

Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül Doğulu

Nare

Uraz Kaygılaroğlu

Gediz

Doğukan Polat

Yahya

Hivda Zizan Alp

Elvan

Özlem Çakar Yalçınkaya

Refika

Erhan Alpay

Akın

Erdal Küçükkömürcü

Güven

Gonca Cilasun

Halise

Tülin Yazkan

Menekşe

Esra Kızıldoğan

Müge

Cemre Öktem

Zehra