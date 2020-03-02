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02.03.2020 - 14:39 |

Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı! Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. STAR TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümünde Akın, Nare'nin ona plan kurduğunu anlıyor. Akın'ın peşinden giden Sancar ise tehlike altında... Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı! Sefirin Kızı nerede çekiliyor? Sefirin Kızı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? İşte Sefirin Kızı 11. yeni bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 11. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nare’nin tüm mücadelesine rağmen, Sancar sonunu getirebilecek gerçeklere bir adım uzaktadır. İsviçre’de Nare’nin sekiz yıl önce bebeğiyle kaldığı akıl hastanesinde, Isabel’in karşısındadır.

Isabel’e soruları soran Sancar, cevapları bulansa Gediz olur. Nare, Gediz’e nihayet tüm sırlarını açacak, akıl hastanesindeki günlerini anlatacak kadar güvenir.

Isabel ise Sancar’a yeni bir masal anlatır; Shakespeare’nin Othello’sundan bahseder ona. Şüphenin zehriyle karısını öldüren Othello’yu öğrenen Sancar çok sarsılır.

SEFİRİN KIZI FRAGMAN

SEFİRİN KIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sefirin Kızı dizisi Muğla ve Karadağ'da çekiliyor.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek
Sancar Efeoğlu
Neslihan Atagül Doğulu
Nare
Uraz Kaygılaroğlu
Gediz
Doğukan Polat
Yahya
Hivda Zizan Alp
Elvan
Özlem Çakar Yalçınkaya
Refika
Erhan Alpay
Akın
Erdal Küçükkömürcü
Güven
Gonca Cilasun
Halise
Tülin Yazkan
Menekşe
Esra Kızıldoğan
Müge
Cemre Öktem
Zehra

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
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