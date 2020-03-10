Sefirin Kızı 13. bölüm fragmanı... 12. son bölüm izleme linki

Sefirin Kızı 12. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün ardından 13. bölüm fragmanı da yayınlandı. Yeni bölümde Nare her zaman olduğu gibi Sancar'ın en zor gününde yanında oluveriyor. Sancar Akın'ı vurmaktan geri adım atmazken Nare'ye "Affetmezsin beni değil mi?" diye soruyor. Bakalım Nare bu soruya ne cevap verecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler.

İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar.

Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır.

Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır.

Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.

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