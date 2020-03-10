MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayında! - Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?
ABONE OL
10.03.2020 - 01:35 |

Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayında! - Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 12. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin son bölümünde Yahya’nın Halisefe’yi kurtarmak için attığı adımlar en çok Sancar’ı köşeye sıkıştırdı ve izleyenlere oldukça heyecanlı anlar yaşattı. İşte sevilen dizi Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı ve 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı sorusunun cevabı...

Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayında! - Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar ve Akın, birbirlerine doğru yürüdükleri bir yola girerler. Nare ve Gediz ise, bu yolda onları karşılaştırmamak için canhıraş bir mücadeleye girişirler. İnsanların zaaflarını kullanmakta bir sınırı olmayan Akın, topal biriymiş gibi davranarak Zehra’yı adım adım tuzağına çeker. Zehra’nın kader ortağını bulma heyecanı, en çok Kavruk’un canını yakar. Akın Zehra’ya tuzak kurarken, bir tuzak da ona kurulmaktadır. Güven ve Kerem, Akın’ı kirli bir açık artırmaya koyarlar. Eğer açık artırmayı Nare ve Gediz kazanırsa Akın’ın sonu hapis, Sancar kazanırsa mezar olacaktır. Nare, asla affetmeyeceği bir adam uçurumun kıyısında yürürken aşağı bakmasın diye kendini parçalarken bir sinir krizi geçirir. Ama bu kriz, Sancar’ı uçuruma daha da yaklaştırır. Sonuna giden o ince ve uzun yolda, Sancar’ın bir ayağı kıyıda, bir ayağı boşluktadır ve Nare Sancar’ın inandığını, tek bir kelimeyle anlayacaktır.

SEFİRİN KIZI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



SEFİRİN KIZI 12. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayında! - Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 13. yeni bölüm fragmanı yayında! - Sefirin Kızı 12. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

Sıradaki Haber