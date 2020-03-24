Sefirin Kızı 14. son bölüm ile ekrana geldi. Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Sefirin Kızı 14. son bölüm ile ekrana geldi. Pazartesi akşamları Star TV ekranında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Gediz ve Nare'nin gizli gizli fotoğraflarını abisi Nejdet'e çektiren Menekşe, fotoğrafları Sancar'a gösterdiği anda beklemediği bir tepki ile yüz yüze kalır. Sancar, kızının annesinin namusuna dil uzatan Menekşe'yi evine götürür. Akın'ı eline geçiren Sancar onun iyileşmesi için özel bir doktor tutar. Hesaplaşma ise Akın'ın kendisini iyi hissetmesinden sonra başlayacaktır.

SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren haberimiz güncellenecektir.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

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