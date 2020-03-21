Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı! Nare ve Sancar'dan duygu dolu sahne...

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 14. yeni bölümüyle 23 Mart 2020 Pazartesi 20:002de yayınlanacak. Peki Sefirin Kızı yeni bölümünde neler olacak? İşte Sefirin Kızı yeni bölümünden duygu dolu dakikalar...

SEFİRİN KIZI 14. YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.

SEFİRİN KIZI 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI