Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Sefirin Kızı 14. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir. Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır. Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi. Ama Gediz, Sancar’ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare’ye olan sevdasından ve kıskançlığından.

SEFİRİN KIZI 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



SEFİRİN KIZI 14. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ



Sefirin Kızı 14. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...