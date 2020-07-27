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27.07.2020 - 16:31 |

Şehit Binbaşı Kulaksız ve eşine saldırı olayında flaş gelişme

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının failleri ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüphelinin operasyonla yakalandığını duyurdu.

Şehit Binbaşı Kulaksız ve eşine saldırı olayında flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının failleri ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği değerlendirilen 9 şüpheli, Muş İl Jandarma Komutanlığının operasyonuyla yakalandı.

Arslan Kulaksız’ın şehit edildiği saldırının faillerinin yakalanmasına dönük olarak, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda; saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK BTÖ mensupları ile teröristlere yardım ettiği belirlenen 13 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şehadetinin 5’inci yıldönümünde, geride kalan 10 şüpheliye yönelik olarak; gece saatlerinde Muş ve Balıkesir illerinde 9 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, Suriye’ye PKK/YPG saflarına kaçan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediliyor. Şüphelilerin ikamet ve işyeri adreslerinde yapılan aramalarda; çok sayıda silah ve mühimmat ile dijital materyal ve döküman ele geçirildi.
Muş Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi, 27 Temmuz 2015’te saat 19.30 sıralarında gittikleri ziyaretten, kendi araçlarıyla İlçe Jandarma Komutanlığına döndükleri sırada PKK/KCK Terör örgütü mensupları ve işbirlikçilerinin saldırısına uğramıştı. Hain saldırıda Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız şehit edilirken, eşi Sibel Funda Kulaksız yaralanmıştı.

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