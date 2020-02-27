İdlib kentinde şehit düşen 2 askerimize son görev!

Suriye'nin İdlib kentinde dün rejim güçleri tarafından düzenlenen hava saldırısında İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit düştü. Şehit Elibol'un cenazesi askeri uçakla saat 12.00 sıralarında memleketi Samsun’a getirildi. Çarşamba Havalimanında düzenlenen törene, Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehit ağabeyleri Mustafa, Halil ve Ramazan Elibol ile şehit yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şehit Elibolun cenazesi askeri uçaktan indirildikten sonra cenaze töreni için konvoy eşliğinde Alaçam ilçesi Umutlu Mahallesine götürüldü.

Şehidin 8 aylık hamile eşi Özlem Elibolun acı haber üzerine fenalaşması üzerine Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak gözlem altında tutulduğu belirtildi. 2 yıllık evli olan şehidin eşi Özlem Elibol'un 22 Ocak tarihinde sosyal medya hesabından, 'Babasından kızımıza hediyeleri' ifadeleriyle yaptığı paylaşımı yürekleri burktu.

KAHRAMANMARAŞ

​Şehit Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un cenazesi, Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındıktan sonra Malik Ejder Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen törene, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Cenazenin musalla taşına konulmasının ardından şehidin ailesi ve yakınları tabuta sarılıp ağıt yaktı. Ayşe Baykuş, eşinin tabutundaki Türk bayrağını okşayıp gözyaşı döktü. Anne Zeynep Baykuş ise, "Şehit annesi oldum, şehitler ölmez" diyerek oğlunun tabutunu okşadı.

Şehidin ağabeyi Onur Baykuş da kardeşinin tabutuna dokunup, "Kalk kurban olduğum kardeşim, kalk da bak sana neler yapmış arkadaşların, devrelerin. Kalk kardeşim" dedi. Daha sonra ağlayan kardeşi Furkan Emre'den ağlamamasını isteyen Onur Baykuş, Soner Enes Baykuş'un fotoğrafını gazetecilere göstererek, "Burada ağlayan birini görüyor musunuz siz? Benim kardeşim gülüyor" dedi.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'im kıldırdığı namazın ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Soner Enes Baykuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.