Sehven Ne Demek? TDK'ya Göre Sehven Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sehven kelimesi Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘yanlışlıkla’ şeklinde yorumlanmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan seven, özellikle televizyonda yazılı basında ve edebi metinlerde çok sık karşılaşılan bir kelimedir.

Sehven Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Sehven kelimesinin sözlük anlamına bakıldığı zaman ‘yanlışlıkla’ sözcüğü çıkmaktadır. Özellikle yapılan herhangi bir durum karşısındaki anlık yanlışlık için sehven kelimesi kullanılabilmektedir. Kamu veya özel sektör için farklı belgelerde çok sık karşılaşılan bir sözcüktür.

TDK’ya göre sehven kelimesi aynı şekilde ‘yanlışlıkla’ şeklinde yorumlanmaktadır. Bu anlamda Üzerinden tek başına ya da farklı cümlelerde kullanabilirsiniz. Türkçeye yerleşmiş olarak çok eski zamanlardan bu yana günümüze gelmiş yaygın kelimeler arasında yer alıyor. Özellikle yazılı olarak farklı cümlelerde pek çok kişinin karşısına çıkan sözcüklerden biridir.