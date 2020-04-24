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24.04.2020 - 18:33 |

Sehven Ne Demek? TDK'ya Göre Sehven Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sehven kelimesi çok yaygın kullanılan ve Türkçede yer alan sözcükler arasında bulunuyor. Ancak tam olarak anlamının ne olduğu bilinmediği için yanlış biçimlerde kullanılabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için internet üzerinden birçok kişi araştırma gerçekleştiriyor. Peki, sehven ne demek? TDK'ya göre sehven kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar.

Sehven Ne Demek? TDK'ya Göre Sehven Kelimesinin Anlamı Nedir?

Sehven kelimesi Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘yanlışlıkla’ şeklinde yorumlanmaktadır. Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan seven, özellikle televizyonda yazılı basında ve edebi metinlerde çok sık karşılaşılan bir kelimedir.

Sehven Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Sehven kelimesinin sözlük anlamına bakıldığı zaman ‘yanlışlıkla’ sözcüğü çıkmaktadır. Özellikle yapılan herhangi bir durum karşısındaki anlık yanlışlık için sehven kelimesi kullanılabilmektedir. Kamu veya özel sektör için farklı belgelerde çok sık karşılaşılan bir sözcüktür.

TDK’ya göre sehven kelimesi aynı şekilde ‘yanlışlıkla’ şeklinde yorumlanmaktadır. Bu anlamda Üzerinden tek başına ya da farklı cümlelerde kullanabilirsiniz. Türkçeye yerleşmiş olarak çok eski zamanlardan bu yana günümüze gelmiş yaygın kelimeler arasında yer alıyor. Özellikle yazılı olarak farklı cümlelerde pek çok kişinin karşısına çıkan sözcüklerden biridir.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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