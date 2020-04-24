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24.04.2020 - 18:29 |

Selin İsminin Anlamı Nedir? Selin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Kız çocukları için kullanılabilecek en güzel isimler arasında Selin geliyor. Uzun bir zamandır Türkiye'de yer alan en popüler isimlerinden biri olduğunu söylemek mümkün. Bu isminin anlamı konusunda birçok aile minik yavrularına bu adı verebilmek için araştırma gerçekleştirmektedir. Peki, Selin isminin anlamı nedir? Selin ne demek, ne anlamına gelir? İşte detaylar.

Selin İsminin Anlamı Nedir? Selin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Selin Türkçe kökenli ve kız çocukları için kullanılan isimlerden biridir. Özellikle anlamını öğrenen pek çok ebeveyn kız çocuklarına bu ismi vermektedir. Ayrıca telaffuzu ve okunuşu da hoş olan bir isim olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Selin ismi ‘övün, övünme’ şeklinde geçmektedir.

Selin Ne Demek?

Selin birçok farklı anlama sahip olan ve Türkçe kökenli en güzel isimlerden biridir.

 - Övün,

 - Gür akan su,

 - Orta Asya'da yetişen ve bodur, devamlı yeşil kalabilen bir bitki,

 Bu özel, nadide ve güzel anlamları ile beraber kız çocuğumuza Selin ismini verebilirsiniz. Selin tek başına kullanma imkanı sağlarken Ayrıca değişik isimlerle bir araya getirebilmektedir. Bu yönüyle de ilgi toplayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

 Selin Kur’an’da Geçiyor mu?

Selin hem okunuşu hem de anlamı üzerinden çok özel isimler arasında yer almaktadır. Bu isim hakkında anne ve babalar yeni doğacak çocukları için internetten araştırma yaparken, Kur'an'da geçip geçmediği konusunda da bilgi almaya çalışmaktadır. Selin ismi Kur'an'da geçmemektedir. Kız çocukları için son dönemlerin en popüler isimlerinden biri olarak öne çıktığını söylemek mümkün.

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