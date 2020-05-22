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22.05.2020 - 01:28 | | AA

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın covid-19 testi pozitif çıktı

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı'nın yeni tip corona virüs (covid-19) testi pozitif çıktı.

Şemdinli Belediye Başkanı Saklı'nın covid-19 testi pozitif çıktı

 

Saklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün verdiği yeni tip koronavirüs testinin sonuçlarının bugün belli olduğunu belirtti.

Test sonucunun pozitif çıktığını aktaran Saklı, "Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığa ilişkin herhangi bir semptom yok. Hastanemizde tedavi altında, emin ellerdeyim. Allah'ın izni ve takdiriyle en kısa sürede aranızda olup görevimizin başına döneceğiz. Dostlarımızdan dua bekliyorum." ifadesini kullandı.

65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolundaSağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı.
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