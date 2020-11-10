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10.11.2020 - 19:32 |

Şener Şen koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

Şener Şen'in koronavirüse yakalandığı iddia edilirken bu üzücü gelişme sonrası usta sanatçının sağlık durumu merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Şener Şen koronavirüse mi yakalandı? Sağlık durumu nasıl?

Sinama, tiyatro sanatçısı Şener Şen'in koronavirüse yakalandığı iddiası sevenlerini korkuttu. Sosyal medyada peş peşe usta sanatçıya 'geçmiş olsun' mesajları gelirken Şener Şen'in sağlık durumu araştırılmaya başlandı.

ŞENER ŞEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Edinilen bilgilere göre Şener Şen, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şener Şen'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi.

ŞENER ŞEN KİMDİR?

Şener Şen, 26 Aralık 1941 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Komedi ve dram tarzındaki pek çok sinema filminde rol alan Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ali Şen'in oğlu olarak dünyaya gelen Şener Şen, babası gibi oyuncu olma isteğiyle tiyatroya başladı.

1975 senesinde Hababam Sınıfı sinema filminde Badi Ekrem rolü ile kariyerinin dönüm noktasını yaşayan Şener Şen Kemal Sunal ile birlikte iyi birer ikili oluşturmuş ve Tosun Paşa, Davaro, Çöpçüler Kralı, Şabanoğlu Şaban, Süt Kardeşler ve Kibar Feyzo, Eşkiya gibi filmler ile halkın gönlünde taht kurmayı başarmıştır.

Şener Şen yardımcı rolleri oynaya oynaya 1984 senesine kadar gelir. O zamanlar Anadolu piyasasına hâkim olan işletmecilerin, "Şener Şen çok tutuyor, bir filmde başrol oynatalım" isteği, Arzu Film'e, Ertem Eğilmez'e kadar gelir. Fakat bu istekte tehlikeli bir yan vardır. Şener Şen o güne kadar Kemal Sunal ve İlyas Salman'la yaptığı kırsal kesimdeki uyanık, üçkâğıtçı, sahtekâr, dolandırıcı köylü tiplemelerinde oynamıştır. Ancak Şener Şen bu defa halkın istediğini yapmaz. "Onların istediği filmi yapmam, başrol oynayacaksam kendi istediğim filmi yaparım" diyerek isyan bayrağını çeker ve Başar Sabuncu'nun Namuslu filminde ilk başrolüne çıkar.

Filmde canlandırdığı Ali Rıza Bey karakteri işine son derece bağlı bir mutemettir. Bu nedenle çevresindekilerce hor görülür. Zimmetine para geçirdiği söylentileri ortalığa yayılınca itibar görür ve el üstünde tutulmaya başlar. Ertem Eğilmez'in bu film için ona "Eğer bu film tutmazsa senin hayatın başlarken biter. Bir daha bir fırsat yakalayamazsın. Ama öbürünü seçersen yılda beş, altı film yaparsın, para da kazanırsın" demesine rağmen, Namuslu o yılın en iyi iş yapan filmleri arasına girdi ve Şener Şen'in sinema kariyerindeki ikinci perde açıldı.

Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu taşlamalarla dolu "Amerikalı" ve "Arabesk" filmlerini çevirir . 1996'de ise Türk sinemasında bir devrim yaratan "Eşkıya" filminde Uğur Yücel ile birlikte oynar. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film Türk sinema sektöründe bir rekor kırmış ve 2.5 milyon seyirciyi sinemalara çekmiştir.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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