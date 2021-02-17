Sensör Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Sensörler Nerelerde Kullanılır?

Sensör ilk defa 1987 yılında kullanılmıştır. Steinel tarafından ilk defa kullanılan bu sensör aydınlatma için kullanılmıştır. Günümüzde sensörler gereksiz yere enerji harcamanın önüne geçmek amacı ile kullanılmaktadır. Uygulama alanları dikkate alınarak çeşitli sensör modelleri de bulunmaktadır.



Sensör Nedir, Çeşitleri Nelerdir?



Sensörler kullanım amaçları dikkate alınarak farklı şekillerde üretilmektedir. Dijital ve analog olmak üzere 2 farklı çeşidi bulunmaktadır. Günümüzde pek çok markanın çıkarmış olduğu sensörler vardır. Bu sensörler ihtiyaca uygun olarak kullanılır.



Dijital sinyali bulunan sensörler zamana göre değişken değildir. 1 ile 0 değerleri bulunmaktadır. Eğer hareket sensörü çıkış değeri 23 vdc olursa sensörün hareketi algılaması durumunda çıkış sinyali olarak da 23 vdc gerilim ortaya çıkmaktadır. Bu durumda değer 1 olmaktadır. Hareket olmadığı durumlarda ise çıkış sinyali 0 olarak görülmektedir.



Zamana göre değişken olan sensörler analog sensör olarak isimlendirilmektedir. Analog sinyaller dönüştürücü yardımı ile dijital sinyal olabilmektedir.



Otomasyon sistemlerinde endüstriyel tipteki sensörler kullanılmaktadır. Bu sensörler ağır şartlarda kullanıma uygun olarak imal edildikleri için oldukça dayanıklıdır.



Sensörler Nerede Kullanılır?



Sensörler günümüzde çeşitli alanlarda kullanılabilmektedir. Bunlar;

● Renk sensörleri

● Gaz sensörleri

● Görüntü sensörleri

● Kızılötesi sensörleri

● Basınç sensörleri

● Fotoelektrik sensörleri

● Nem sensörü,

● Titreşim sensörü

Bu sensörler farklı kullanım alanlarına sahiptir. Kullanım alanlarına göre üretilmişlerdir. Günümüz teknolojisinde sensörler oldukça fazla kullanım alanı bulmaktadır. Bunun yanında insan yaşamına büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Bu sebeple de fiyat performans açısından düşünüldüğünde oldukça faydalı ürünlerdir. Sensörler sayesinde enerjiden tasarruf sağlanması mümkün olmaktadır.