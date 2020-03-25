Serdar Ortaç corona mı? Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında? Hastalığı nedir?

Corona virüsü vakası Türkiye'de görüldükten sonra birçok önlem alındı. Kendini kötü hisseden ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, corona virüsü testi yaptırmak için hastaneye gitti. Ortaç, durumunu ise sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Peki Serdar Ortaç'ın son durumu nedir?

SERDAR ORTAÇ'IN SON DURUMU NEDİR?

Konuyla ilgili açıklama yapan Serdar Ortaç, "Ateşim yok ama tedbiri elden bırakmamak lazım. Nezle, girip olmuşumdur inşallah. Ateşimi ölçtüler 36.5 çıktı. Göğüs hastalıkları bölümüne geldim. Bronşlarıma bakacaklar. MS olduğum için verdikleri bir ilaç bütün bağışıklık sistemimi koruyormuş. Tomografiye de girdim.

Test sonuçları çıktı negatifmiş, klasik bronşit! Şimdi iyiyim. Serum takacaklar enerjim yükselsin diye..." diye konuştu.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde doğdu. Serdar Ortaç, ilk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgahı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

SERDAR ORTAÇ DİSKOGRAFİSİ

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

Cımbız (2017)