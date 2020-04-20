Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

'Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri' ek genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderildi. Genelgede 31 ile getirilen giriş ve çıkış kısıtlamasının süresi ile ilgili bir detay yer aldı. Kısıtlamanın uzatılıp uzatılmadığı araştırılmaya başlandı. Peki seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı 31 ilde seyahat yasağının uzaması hakkında 81 il Valiliğine "Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri" ek genelgesi gönderdi. Buna göre,

"Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için; il sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacak. Bu illerde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak. Belirtilen illere giriş-çıkış kısıtlamasının daha önceki genelgelerle belirlenen usul ve esaslar ile istisnalar 18 Nisan Cumartesi günü saat 24:00'den sonra da geçerli olacak. Bakanlık valiliklere gönderdiği genelgede söz konusu tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmamasını istedi. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak." ifadeleri yer aldı.

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi başvuruları "Alo 199" hattı ile " alınabilecek.

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle TC kimlik no ve e devlet şifresi ile giriş yapılıyor. Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan "e Başvuru" kısmına giriliyor. Seçenekler arasından "Seyahat İzin İşlemleri" seçilerek form doldurulma işlemi yapılıyor.

SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ