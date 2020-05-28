Seyahat yasağı kalktı mı, 3 Haziran'da kalkacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman sona eriyor, hangi illerde var?

31 ilde uygulanan seyahat yasağı geçtiğimiz gülerde 15 ile düşürülmüştü. 15 ilde devam eden seyahat yasağı uygulamasının ne zaman biteceği ise merak ediliyor. Bugün Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek.Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılacak toplantıda seyahat yasağının da görüşülmesi bekleniyor. seyasağı uygulaması devam ediyor. Peki seyahat yasağı ne zaman bitecek? Seyahat yasağı 3 Haziran'da kalkacak mı?

SEYAHAT YASAĞI KALKACAK MI?

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri Genelgesi yayımladı. Genelgede şehirlere giriş çıkış kıstılaması ile ilgili şu tarihler yer aldı;

Genelge ile büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak’a kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'dan 03 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 24.00’a kadar geçici süreyle durdurulacak.