Seyahat yasağı ne zaman bitecek, izin verilen 7 il hangileri? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? İşte yasağın kalktığı 7 il...

Cumhurhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kabine Toplantısı sonr önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan seyahat kısıtlaması ile ilgili yeni gelişmeleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoağan, 7 ilde seyahat kıstılamasının kaldırılacağı belirtti. Peki seyahat yasağı kalkan 7 il hangisi? Seyahat yasağı ne zaman bitecek?

SEYAHAT YASAĞI KALKAN 7 İL HANGİLERİ?

Seyahat yasağı için Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün şu açıklamayı yaptı:

Bu hafta sonu sokağa çıkma uygulamasını sürdürüyoruz.

Kurallara riayet düzeyine bakarak sonraki haftalarda aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirler arası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır.

İÇİŞLERİ'NDEN SEYAHAT KISITLAMASI İLE İLGİLİ YENİ GENELGE

Bakanlık, daha önceki gönderilen genelgelerle çizilen çerçevede ilgili Valilerce, İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması gerektiğini belirtti.

Büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak ili olmak üzere toplam 24 ilimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00’a kadar geçici olarak durdurulacak.

2) Bu illerimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca illerinde kalmaları esas olacak.

3) Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik ilgi (a), (b) Genelgelerimiz ile belirlenen usul, esas ve istisnalar bu Genelge ile getirilen kısıtlama dönemi için de geçerli olacak.

Söz konusun tedbirlere ilişkin Valiler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması istendi.

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.