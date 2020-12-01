Siber şiddete karşı topyekûn mücadele

Hükümetlerin alacağı tedbirler şöyle sıralandı:

- Kadınlara yönelik şiddeti gündemlerine alırken Kovid-19 faaliyet ve eylem planlarında çevrimiçi şiddet ve BİT yoluyla şiddet konusunda kanıta dayalı önlemlere yer vermesi.

- Acil durumlarda kadınlara yönelik çevrimiçi şiddet ile ilgilenen kolluk mensupları için özel, net ve etkin kurum içi ve kurum dışı protokoller ile davranış kurallarını güçlendirmesi.

- İnternet üzerinden şiddet konusunu insan hakları ve toplumsal cinsiyet yaklaşımıyla ele alma konusunda uzman yargı mensuplarına yatırım yapmaya devam etmesi.

- İnternet kullanıcılarını, Kovid-19 döneminde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi şiddet ve BİT yoluyla şiddet vakalarını nasıl bildirecekleri ve temel hizmetlere nasıl erişecekleri konusunda bilgilendirmeli.

- Çocukların internet üzerinden cinsel istismarı ve çocuk pornosu ile ilgili mevcut yönergelerini güçlendirmesi.

- Çeşitli paydaşları bilgilendirmek üzere kadın ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi şiddeti ve teknoloji destekli şiddeti etkin şekilde ele alan ümit verici ve iyi uygulamaları paylaşması.

- Kadınlar ve kız çocukları için güvenli ve kapsayıcı BİT yöntemleri ile ilgili rehber ve iyi uygulamalar hazırlaması için kadın hakları örgütlerini aktif olarak sürece dahil etmesi gerekiyor.

Özel hatlara destek

Kılavuzda kadın örgütleri ve diğer sivil toplum kuruluşlarına da şu tavsiyelerde bulunuldu:

- Kovid döneminde internet ortamında ve dışında toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılmış kadınlara ve kız çocuklarına destek olmak üzere özel destek hatlarını çalıştırmaya devam etmeleri ve kapsamlarını genişletmeleri

- İnternet üzerinden diğer BİT yöntemleriyle şiddet vakalarını tespit etmek ve bildirmek üzere kadın hakları savunucularının eğitimcilerin ve internet kullanıcılarının farkındalığını artırmak

- Kadınlara ve kız yönelik dijital taciz ve diğer BİT yöntemleriyle şiddet vakalarının nasıl tespit edileceği, belgelendirileceği ve bildirileceği ile ilgili ipuçları, araçlar ve kaynaklar temin etmeleri

- Kovid yasaklarının uygulamada olduğu dönemde iş arkadaşları, aile fertleri ve diğer internet kullanıcılarının internette şiddete tanık olma ihtimallerini göz önünde bulundurarak şiddeti ihbar etme konusunda destek sağlamaları

- İletişim görsellerini kamusal ve siyasi alanda görev yapanlar gibi yüksek risk grubundaki kadınlara ve kız çocukların zararlı etkilerini gösteren basit ve kullanıcı dostu şekillerinde hazırlamaları

- Kovid döneminde kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi şiddet konusunda yapılan anket ve hızlı değerlendirme çalışmalarında cinsiyet, yaş, etnik köken ve mümkünse ırk olarak ayrıştırılmış verilerin toplanmasına destek olmaları

- Şiddet sarmalı içerisinde internette birden fazla baskı ve taciz türüne maruz bırakılan topluluklara yönelik olarak ortak bir anlayış ve yaklaşımı desteklemeleri

- Uygulamaya yön vermek amacıyla kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi şiddetin önlenmesini hedefleyen girişimleri takip etmeleri, bunların nasıl işlediğini ya da işlemediğini anlamaları gerekmektedir.

Feminist teknoloji firmalarıyla işbirliği yapın

İnternet hizmet sağlayıcılarına düşen görevler de şöyle sıralandı:

Salgın döneminde kadınların internet üzerindeki güvenliğini sağlamak üzere üst düzeyde ve net yükümlülükler belirlenmesi

- Kadınlar, gençler ve çocuklar için güvenli internet tavsiyelerinde bulunması

- Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi şiddet ve BİT yoluyla şiddet konusunda sosyal medya siteleri, GPS, telefon dahil olmak üzere erişilebilir ve şeffaf bildirim ve şikayet mekanizmaları oluşturması

- Yerel dillerde ücretsiz destek hatlarına ve herkesin yaşına uygun hizmetlere erişim imkanı sağlaması

- İnternet kullanımı artarken çalışanların çevrimiçi şiddet ve BİT yoluyla şiddet konusunda kapasitesini artırması

- Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik çevrimiçi şiddet ve BİT yoluyla şiddetin önlenmesi ve herkes için insan haklarının ve dijital güvenliğin desteklenmesine yönelik eğitim kampanyalarına yatırım yapması

- Kısa, orta ve uzun vadede çözümler üretilmesi konusunda feminist teknoloji firmaları ve sivil toplum kuruluşlarına yatırım yapmaya ve işbirliğinde bulunmaya devam etmeleri gerekiyor.