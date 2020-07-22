Sıffin Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

Sıffin Savaşı İslam Tarihi için en önemli savaşlar arasında yer almaktadır. İslam'ın yayılmaya başladığı dönemlerde 4 halifeden sonuncusu olan Hz Ali ve onun karşısında duran Muaviye orduları arasında yaşanan Sıffin Savaşı 657 yılında meydana gelmiştir. Sıffin Savaşı Müslümanın Müslümanı katlettiği İslam tarihinin en kanlı savaşlar arasında yer almaktadır.

SIFFİN SAVAŞI KISACA ÖZETİ

Sıffin Savaşı İslamiyet’in dört halife döneminden Hz Ali’nin halife olduğu yıllarda meydana gelmiştir. Hz. Ali ve Muaviye kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlık Sıffin Savaşı'na sebep olmuştur. Sıffin Savaşı İslam tarihi açısından oldukça kanlı ve sonuçları ağır olan İslam Tarihi’ne yön veren savaşlardan biri olmuştur. Hz Osman'ın vefatından sonra Hz Ali'nin halife olması Muaviye taraftarları tarafından da kabul edilmemiştir. Böylece Suriye halkı savaşa hazır hale getirilmiştir. Muaviye'nin planı Hz Ali'nin halifelikten indirilmesi ve onun yerine halife olarak geçmektedir. Sıffin Savaşı Kur'an-ı Kerim yapraklarının mızrakların uçlarına takılarak savaşıldığı tarihin en korkunç savaşlarından biridir.

SIFFİN SAVAŞI TARİHİ SONUÇLARI

Sıffin Savaşı Hz Ali'nin halife seçilmesinden sonra Muaviye ve taraftarları tarafından başlatılmış olan bir savaştır. 28 Temmuz 657 tarihinde başlayarak 24 Ocak 661 tarihine kadar devam etmiştir. Sıffin Savaşı Hz Ali'nin ölümü ile sona ermiştir.

SIFFİN SAVAŞI NEDENLERİ

Hz. Muhammed’in ölümünden sonra 4 halife dönemi devam etmiş Hz Osman'ın yerine Hz Ali halife olarak seçilmiştir.

Hz Ali'nin halife seçilmesini Muaviye kabul etmemiştir. Bunun üzerine Savaş kaçınılmaz olmuştur.

İslam tarihi açısından en büyük ve en önemli savaşlardan biri olan Sıffin Savaşı'nda binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.

İki tarafında Müslüman olduğu bu savaş İslam Tarihi için oldukça kötü sonuçlar doğurmuştur. Savaşta iki tarafta oldukça yüksek sayıda asker kaybetmiştir.

Hz Ali hiçbir zaman Savaş taraftarı olmamış savaşın başlamaması için elinden gelen her şeyi yapmıştır ancak Muaviye halife olmak için her türlü yolu deneyerek özellikle Hz Ali'nin halifeliğini tanımamıştır. Savaşın sonlarına doğru ‘hakem olayı’ gerçekleşmiş ve Muaviye bir hile yaparak Hz Ali'nin yeni kendinin kendisinin halife seçilmesi sağlamıştır. Böylece 28 Temmuz 657'de başlayan Savaşı 24 Ocak 661 tarihine kadar Hz. Ali'nin ölümü ile sona ermiştir.

SIFFİN SAVAŞI'NIN SONUÇLARI

Sıffin Savaşı Muaviye'nin hile yaptığı düşünülür Savaş Hz. Ali lehine ilerlerken Muaviye ve taraftarları Kur'an-ı Kerim yapraklarını mızrakların ucuna takarak savaş esnasında hileye başvurmuştur. Bu durumda Kur'an' Kerim’e karşı savaşamayacağını söyleyen Hz Ali Galip gelecekken mağlup duruma düşmüştür.

Savaş devam ederken hakem olayı yaşanmış Hz Ali'nin halifeliğini kabul etmeyen Muaviye ve taraftarları hakemin yanlış karar vermesi sağlayarak Hz Ali'yi halifelikten indirmiştir. Bunun üzerine Hz Ali güç kaybetmiş Muaviye taraftarları da güç kazanmıştır. Savaş sonuna doğru Hz Ali ve Muaviye taraftarlarının dışında hariciler adı verilen başka bir grup ortaya çıkmış ve bu grup isyanlar çıkarmıştır. Hariciler Hz Ali'nin Şehit edilmesine neden olmuş böylece İslamiyet ve Hz Ali'nin ölümü ile birlikte dört halife Devri de sona ermiştir.