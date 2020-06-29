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29.06.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

‘Sıfır saniye’nin şifresi çözüldü

FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesör aramalarına ilişkin soruşturmada gündeme gelen ‘sıfır saniye aramalar’ın şifresi, çözüldü.

‘Sıfır saniye’nin şifresi çözüldü
ELİF ALTIN

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sıfır saniye olarak yapılan aramaların örgütsel iletişim modeline uygun olmadığını, sıfır saniye aramada örgütsel talimatın verilmesinin mümkün olmayacağını belirtmişti.

Örgütün TSK’daki yapılanmasında yer alan şüpheli O.T.’nin ifadesi olayı aydınlattı. O:T. sıfır saniye aramaların o hafta sonu görüşme yapılacağına yönelik bilgi vermek amacıyla yapıldığını açıkladı. Savcılık da, bu ifade sonrası sıfır saniyelik aramaların deşifre olmamak adına dolaylı yoldan talimat amaçlı yapılan aramalar olduğunu kayıtlara geçirdi.

Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk  7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.
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