‘Sıfır saniye’nin şifresi çözüldü

Gözaltına alınan bazı şüpheliler sıfır saniye olarak yapılan aramaların örgütsel iletişim modeline uygun olmadığını, sıfır saniye aramada örgütsel talimatın verilmesinin mümkün olmayacağını belirtmişti.

Örgütün TSK’daki yapılanmasında yer alan şüpheli O.T.’nin ifadesi olayı aydınlattı. O:T. sıfır saniye aramaların o hafta sonu görüşme yapılacağına yönelik bilgi vermek amacıyla yapıldığını açıkladı. Savcılık da, bu ifade sonrası sıfır saniyelik aramaların deşifre olmamak adına dolaylı yoldan talimat amaçlı yapılan aramalar olduğunu kayıtlara geçirdi.