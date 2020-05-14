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14.05.2020 - 07:50 |

Sigara zammı ne zaman, sigaraya zam geldi mi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Dün Cumhurbaşkanı Kararları yayımlandı. Karar göre sigaranın özel tüketim vergisi artırıldı. Bu gelişme sonrası sigara kullananlar 'Sigaraya zam geldi mi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna cevap aramaya başladı. Bugün ise ne çok yöneltilen soru 'Sigara zammı ne zaman?' şeklinde...

Sigara zammı ne zaman, sigaraya zam geldi mi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Kararları'na göre sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 'Sigaraya zam geldi mi? Yeni sigara fiyatları ne kadar oldu?' soruları sorulmaya başlandı. Öte yandan bugünün en çok aratılan sorusu da 'Sigara zammı ne zaman?' şeklinde...

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL'den 0,4569 TL'ye yükseltildi.

Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL'den 9,13 TL'ye çıktı. 

Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.

Böylece sigara fiyatlarının 2 lira yükselmesi ve zamların bugün fiyatlara yansıması bekleniyor.

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