Bugün Resmi Gazete'de 'Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar' açıklandı. Karara göre sigaradan alınan asgari maktu vergi tutarı artırıldı. Bu gelişmeyle birlikte 'Sigaraya zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu?' sorusu sıklıkla sorulmaya başlandı.

SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Buna göre, sigaranın asgari maktu vergi tutarı yüzde 17,2 artışla 0,3899 TL'den 0,4569 TL'ye yükseltildi.

Böylece bir paket sigaradan alınan maktu vergi tutarı 7,79 TL'den 9,13 TL'ye çıktı.

Aynı karara göre, sigaranın vergi oranı yüzde 67, maktu vergi tutarı ise 0,4539 lira olarak korundu.