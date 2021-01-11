Signal uygulaması nasıl kullanılır, kimin uygulaması ve nerenin? Signal güvenli mi?

Signal uygulaması araştırılan konular arasında bulunuyor. WhatsApp'ın sözleşme kararı sonrasında ise WhatsApp yerine kullanılacak alternatif uygulamalar merak ediliyor. Signal uygulamasının kullanımı ve kimin yaptığı ile ilgili ayrıntılar araştırılıyor. Peki Signal nasıl kullanılır? Signal uygulaması nerenin, kim güvenli mi?

SİGNAL UYGULAMASI NEDİR?

Signal, özgür ve açık kaynaklı, şifreli bir sesli arama, görüntülü arama ve anlık mesajlaşma uygulaması. Signal'i anlık iletişim için dünyanın her tarafından ücretsiz olarak kullanıyor.

SİGNAL GÜVENLİ Mİ?

Signal, tanımlayıcı olarak standart cep telefon numaralarını kullanır ve diğer Signal kullanıcılarıyla tüm iletişimleri güvence altına almak için uçtan uca şifreleme yapar. Uygulama, kullanıcı kişilerinin kimliğini ve veri kanalının bütünlüğünü bağımsız olarak doğrulayabilecekleri mekanizmalar içerir.

SİGNAL NERENİN, KİMİN UYGULAMASI?

Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirmektedir. İnternet üzerinden dosyaları, sesli mesajları, görselleri ve videoları içerebilen kişiler arası veya grup mesajları göndermek için kullanılır.