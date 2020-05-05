MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı!
ABONE OL
05.05.2020 - 17:17 | | DHA

Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı!

İstanbul Silivri’de köpek ve kedilere yem veren hayvanseverin otomobili alevlere teslim oldu.

Silivri'de park halindeki otomobil alev alev yandı!

Olay,15.30 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan belediye barınağı önünde yaşandı. B. H adlı hayvansever, hayvanlara yem vermek için Silivri Belediyesi Hayvan Barınağı'na gitti. Yanında getirdiği yemleri köpek ve kedilere veren hayvansevein park halinde bulunan otomobili henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye gelene kadar yangın barınakta çalışanlar yangın tüpleriyle müdahale edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri tarafından ynan otomobil yangını söndürürken otomobil kullanılma hale geldi.

 

 

    Corona virüsü yenen genç doktor immün plazma bağışçısı olduSamsun-Çarşamba Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi'nde görev yapan ve yakalandığı korona virüsü hastalığını yenen Dr. Burcu Ayvaz, diğer hastalara şifa olmak için immün plazma bağışçısı oldu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir, duası nedir? Hıdırellez gecesi dilekler nasıl, ne zaman dilenir ve neler yapılır?

    Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir, duası nedir? Hıdırellez gecesi dilekler nasıl, ne zaman dilenir ve neler yapılır?

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Ve beklenen gün geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Sayıları 1 milyon 200 bini geçti!

    Silivri'de park halindeki otomobili alev alev yandı!

    Silivri'de park halindeki otomobili alev alev yandı!

    Sıradaki Haber