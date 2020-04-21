Şimşek Ve Yıldırım Nasıl Oluşur? Kısaca Şimşek Ve Yıldırımın Oluşumu

Kolay anlaşılır bir şekilde ve bilimsel açıdan yıldırım ve şimşek arasındaki fark şu şekilde açıklanabilir. Şimşek, iki bulutun arasında elektrik yükünün boşaltılması sırasında meydana gelen kırık çizgi şeklinde görülebilen ışık yansımasıdır. Yıldırım ise, gök gürültüleri ve şimşeklerden meydana gelen, gökyüzü ve yer kabuğu yüzeyi arasında oluşmaktadır.



Şimşek ve Yıldırım Nasıl Oluşur?



Yıldırım: Mevsimlere ve hava durumuna değişimlerine göre yeryüzü ile gökyüzü arasında oluşan ısı farklarının ve bulut çeşitlerinin olması yıldırım ve şimşeği oluşturan temel şartlardır. Hava iyi bir iletken değildir. Bu sebeple bünyesinde oldukça yüksek gerilimli bulutları meydana getirir.



Fiziki şartların neticesinde, bulutun yüklenmesi esnasında yeryüzüne yakın olan bölgesi negatif olan değerlerle yüklenir. Bu ihtimal %85 oranlarındadır. Bu yüklenme sırasında yeryüzü de bulut boyunca pozitif olan yüklerle yüklenmektedir. Bu yüklenmenin de yüzdesi yaklaşık olarak ihtimali içerir.



Kısaca Şimşek Ve Yıldırımın Oluşumu



Fırtına olaylarının artması ile bulut içerisindeki negatif olan yük oranı ve de buna bağlı olarak yeryüzündeki pozitif yük oranlarının ayrışması hızı artarak devam eder. Bulut ile yeryüzü arasındaki gerilim yani potansiyel fark arttıkça arada kalmış olan havanın delinme süreci kolaylaşır ve belli bir değere geldiğinde hava delinmesiyle oluşmuş olan iletken kanal boyunca bulut ile toprak arasındaki deşarj başlar.



İki bulut arasında gerçekleşen deşarj olayına şimşek, bulut ve toprak arasında gerçekleşen deşarj olayına da yıldırım denmektedir. Yıldırımların yeryüzüne en iyi etkisi ise, bitkilerin gelişimlerini sağlayabilmeleri için gerekli olan nitrojeni toprağa iletmesidir.



Şimşek: Genellikle kümülonimbus bulutlarında gözlemlenirken stratiform bulutlarında da şimşeğe rastlanmaktadır. Kum fırtınalarında, kar fırtınalarında ve volkanların yaymış olduğu toz ve gaz bulutlarında şimşeklere rastlanabilmektedir. Dünya genelinde kümülonimbus bulutu saniyede 50-100 arası şimşek çakmaktadır. Herhangi bir yağış sonrası 10 mil kadar uzakta bile şimşek çakması olayları gerçekleşebilmektedir. Şimşekler art arda kırkın üzerinde zigzag şekildeki çakışlardan da oluşabilmektedir. Yıldırım, yeryüzü ve bulut arasında oluşabilecek en tehlikeli şimşek çeşididir.