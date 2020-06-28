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28.06.2020 - 16:08 |

Sınav nasıl geçti? sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı'ndan (AYT) çıkan bir genç, "Sınav nasıl geçti" sorusuna verdiği yanıtla kahkahalara boğdu. Genç, "Sınav eleyici oldu. Ben de elendim. Cevap kağıdım sosyal mesafe kuralına uygundu" dedi.

Sınav nasıl geçti? sorusuna verdiği cevap güne damga vurdu!

Üniversitelere giriş sınavlarının ikinci oturumu olan AYT bugün yapılan sınavla tamamlandı. 81 ilde yüz binlerce genç, iyi bir eğitim alma umuduyla sınavda ter döktü.

"CEVAP KAĞIDIM SOSYAL MESAFEYE UYGUNDU"

CNN TÜRK İstihbarat Şef Yardımcısı Fulya Öztürk'ün sınavdan çıkan bir gençle olan röportaj sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Fulya Öztürk'ün "Sınav nasıl geçti?" sorusuna cevap veren genç "Açıkçası eleyici bir sınavdı. Elenenler arasında ben de varım. Cevap kağıdım sosyal mesafeyi gayet iyi korudu boş cevaplardan dolayı. Çok da kötü geçmedi aslında şimdi biraz abarttım da büyük ihtimal çoğu kişi elenecek. Çok da kötü geçmedi aslında beklediğim gibi geçti" dedi.

Gencin konuşması izleyenleri kahkahaya boğarken sosyal medya yüzlerce kez paylaşıldı.

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