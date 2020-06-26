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26.06.2020 - 22:57 |

Sınava girmeden önce okunacak dualar! YKS, sınava girerken ve sınavda okunacak dualar nelerdir?

Sınava girmeden okunacak dualar gündemde bulunuyor. 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde YKS sınavı gerçekleştirilecek. YKS'ye kısa bir süre kala adaylar ve yakınları sınava girmeden önce, sınav başlayınca ve sınavda okunacak duaları araştırıyorlar. İşte sınava girmeden önce okunacak dular...

Sınava girmeden önce okunacak dualar! YKS, sınava girerken ve sınavda okunacak dualar nelerdir?

YKS sınavının başlamasına sadece sayılı saatler kaldı. Bir yıl boyunca sınav için çalışan adaylar heyecanın bastırılması için sınav öncesinde okunacak duları araştırıyorlar. Sınavda okunacak dular da aranan onular arasında yer alıyor. İşte sınavdan önce, sınava ve zihin açıklığı için okunacak dualar...

SINAVLARDAN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

Sınav günü 70 kere Salat-ı Nariye duası okunur.

''Ya men leccemel mütekebbirine b licami azametihi selliim sellim ya Hafız'' okunmalıdır. Sınavlara girmeden önce, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (isra suresi;80) okunmalıdır. Ardından sınav için sıraya oturduktan sonra ise, "Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî." okunur. Sınava başladığınızda da, "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." okumanız gerekmektedir.

Dediğimiz üzere bu duaları Allah rızası için okumak gereklidir. Kişisel arzulardan uzak, içtenlikli şekilde edilen dualar makbuldur. Bu duaların anlamına gelecek olursak, “Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve’c’al li min ledünke sultânen nasîrâ.” (”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”), “Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdeten min lisani,yefkahü kavlî.” (”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”) ve "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû." (”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum.").

SINAVA GİRERKEN OKUNACAK DUA NEDİR?

"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

SINAV BAŞLAYINCA OKUNACAK DUA

"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

ZİHİN AÇIKLIĞI İÇİN OKUNACAK DUA

Bismillahirrahmanirrahim...

Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." (On dokuz defa okunacak).

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