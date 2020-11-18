Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? Sınavlar nasıl yapılacak?

Koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamaları da dahil olmak üzere bir dizi sıkı önlem, İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaşlara duyuruldu. Süreçten en çok etkilenen öğrenciler ise sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Bir süre önce aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçen binlerce öğrenci, uzaktan eğitimle de dönemi tamamlamıştı.

SINAVLAR İPTAL Mİ?

İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirler genelgesinde, 65 yaş ve üzer ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkması kısıtlandı. Kafe, kuaför, spor salonları gibi kapalı alanların ise faaliyetleri durduruldu. Hafta sonları ise 10:00 ­20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu süre zarfında öğrenciler, sınavların nasıl düzenleneceğini merak ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavlara dair henüz açıklama yapmasa da, eğitimlerin online olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. MEB açıklamasında; ''Koronavirüs ile mücadelede alınan ek tedbirler gereği, resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Uzaktan eğitim sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme ayrıca yapılacak.'' ifadelerine yer verdi.

Kısıtlamaların yeniden gündeme gelmesiyle ÖSYM'den sınavların nasıl yapılacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.