Sınırın fedakâr iyilik melekleri

Yunanistan, sınırı geçen göçmenlere insalık dışı muamelede bulunurken, Türkiye askeriyle, polisiyle, sağlık çalışanıyla, vatandaşlarıyla dünyaya insanlık dersi veriyor. Biber gazından etkilenen başta çocuk ve bebeklere, Pazarkule Sınır Kapısı’nda ambulanslar müdahale ediyor. Nefes almakta güçlük çeken çocuk ve bebeklere müdahale eden sağlık çalışan Büşra Durmaz (27), dün sosyal medyada günün konusu oldu. Görüntülerde çocuklara “Prensesim” diye seslenen Durmaz, gönülleri fethetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medyadan Durmaz için, “Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem” mesajı yayınladı.



Gönüllü kalmışlar



İstanbul Pendik 7 Nolu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda acil tıp teknisyeni (ATT) olarak görev yapan Büşra Durmaz, Milliyet’e konuştu. 9 yıldır acil tıp teknisyeni olan Durmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı:



“29 Şubat’ta İstanbul’da sınıra gideceğimiz haberi geldi. Yanımıza sadece birer parça kıyafetle geldik. İlk geldiğimiz gün gönüllü olarak mesaimiz bitince kaldık. 41 saate kadar çalıştık. İstirahat etmemizi istediler ama o manzarayı görünce hiçbirimiz istirahat etmek istemedik. İstanbul’da nöbetlerimizde tuhaf bir şekilde daha çok yoruluyoruz. Ama burada dirayetliyiz, güçlüyüz. O gün müdahale ettiğimiz alanda çok fazla kadın ve bebek vardı. Ambulansın etrafını çevirip yardım istediler. Müdahalede bulunduğum çocuklara ‘Prensesim’ dışında ne diye hitap edebilirdim ki. Aslında sevgi dili kullanmaya çalışıyoruz. Çocuklarını getiren anne babaların gözlerinden yaşlar geliyordu. Kendi canından vazgeçmiş, evladı için uğraşıyordu. Çok büyük çaresizlik gördüm orada.”



‘Ne varsa Türklerde var’

Sınırdaki göçmenlerin çok zor şartlar altında olduklarına dikkat çeken Büşra Yılmaz, “Türk milleti olarak onlara çok yardımcı oluyoruz. Dün biberonu kırılmış bir bebek için askerler, polislerimiz elinden geleni yaptılar. Konuştuğumuz göçmenler de ‘Ne varsa Türklerde var’ diyor. Küçük çocuklar bizi çok seviyorlar. Sosyal medyadaki mesajları görünce dün gece ağladım. ‘Ben bunları hak edecek ne yaptım’ diye düşündüm. Aslında orada sadece ben yokum. Bu iş ekip işi. Sağlık Bakanımızın paylaşımı beni çok mutlu etti. Çok onore oldum. Güzel duaları için de herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.